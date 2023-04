Nieuwe skeelerroute in Ham is voorsmaakje van meer skateplezier

Skeeleren of inlineskaten kent sinds de coronapandemie een enorme boost. De vraag naar veilige en goed berijdbare routes groeit dan ook sterk. Na de routes in Hasselt en Genk kunnen liefhebbers nu dus ook in Ham terecht.

Investeren in inline-infrastructuur

"Het is laagdrempelig en een ideale manier om aan je conditie te werken. Bovendien is het een sport die je buiten beoefent, perfect geschikt voor wie tijdens de lente- en zomermaanden actief wil zijn.”

De skeelerroute in Genk, die in 2021 opende.

Verbinding met Beringen

"Die lussen verbinden we dan ook met de route in Ham. Samen staat dat garant voor 54 km aaneengesloten skeelerplezier.”

En er zit nog meer in de pijplijn, zegt Tom Naômé van Sport Vlaanderen : “Op 24 juni opent de route in Beringen, die skeeleraars onder meer langs de vroegere mijnsite Be-Mine leidt."

Liefhebbers kunnen kiezen uit drie lussen van 6 tot 17 km. Ze hebben daarbij geen kaart of gps nodig, want duidelijk zichtbare pijltjes wijzen de weg.

Midwest marathon

Als alles op wieltjes loopt opent op 10 juni ook de eerste bewegwijzerde skeelerroute in West-Vlaanderen. “En niet zomaar eentje”, zegt collega Jesse Clarysse.

“In de regio Midwest is er samen met de club iSkate en alle lokale besturen een heus marathonnetwerk uitgetekend. In totaal telt het netwerk meer dan 450 km aan routes, verdeeld over 37 lussen in 16 gemeenten."

"De West-Vlaamse skeeleraarster Sandrine Tas, die in 2022 nog als schaatsster deelnam aan de Olympische Winterspelen, zet haar schouders onder dit project. Zij hoopt samen met ons om de skeelersport zo een flinke boost te geven."