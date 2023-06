Thibau Nys door de ogen van zijn ploeg: na de onverhoopte blitzstart, straks de ultieme test?

"Get used to it, I'll be here for a while."

Het tekstje bij zijn zegefoto in de GP Gippingen zegt veel.

Thibau Nys is er en zal niet snel meer verdwijnen. Het klinkt eigenlijk een beetje vreemd, want voor de gemiddelde Vlaamse wielerfan is hij er altijd al geweest. Als snotneus in het spoor van zijn vader op de cross en dan zelf sprekend met de pedalen in de jeugdcategorieën.



En toch was de voorbije week nog net iets anders.

Nys - nog altijd maar 20 - sprintte in Zwitserland namelijk gevestigde winnaars als Marc Hirschi en Pello Bilbao los uit het wiel. Straf.

Ook bij zijn ploeg Trek-Segafredo, waar Nys zijn eerste volwaardige profseizoen beleeft, staan ze ervan te kijken.

"We hadden niet gedacht dat Thibau het al op zo'n korte termijn zou laten zien in dit soort koersen", geeft ploegleider Steven de Jongh toe. "Dat is alleen maar leuk."