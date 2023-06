Thibau Nys heeft de smaak te pakken en bouwt nu ook in Zwitserland een feestje

Thibau Nys is zich ook op de weg steeds meer aan het manifesteren. Na tweede plaatsen in de Ronde van Romandië en de Ronde van Hongarije kon de 20-jarige neoprof in de Ronde van Noorwegen voor het eerst bij de profs het zegegebaar maken.



Lang hoefde Nys niet op een tweede overwinning te wachten. De GP van het Kanton Aargau, ook wel de GP Gippingen, is het traditionele aperitiefhapje op de Ronde van Zwitserland. In de lokale rondes rond Leuggern, met telkens de Rotberg, werd het peloton beetje bij beetje uitgedund.



Nys overleefde alle veldslagen en kon in de laatste hellende hectometers zijn fenomenale eindschot etaleren. Met Marc Hirschi en Pello Bilbao laat hij twee ervaren profs achter zich.



Een verlengstuk in Zwitserland zal Nys niet kunnen breien. Hij kiest ervoor om volgende week te gaan jagen op nog meer succes in de Baloise Belgium Tour. In deze conditie bombardeert hij zichzelf meteen tot een van de favorieten op de eindzege.