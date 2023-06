RSCA is Belgisch kampioen Futsal na volledig seizoen zonder nederlaag

Er was eigenlijk niemand die eraan twijfelde dat Anderlecht landskampioen Futsal zou worden. Paars-wit haalde in Europa zelfs de Final Four van de Champions League en was logischerwijze in eigen land meer dan een maatje te groot voor de concurrentie.



RSCA verloor in België uiteindelijk geen enkele wedstrijd. Eerder had het al de beker veroverd, nu komt daar nog de landstitel bovenop.



Dat was na de 1-5-zege uit de heenmatch tegen FT Antwerpen eigenlijk al nagenoeg een uitgemaakte zaak. In de terugmatch werd het ook nog eens 8-3.

Anderlecht volgt op de erelijst Halle-Gooik en dus eigenlijk zichzelf op. Die laatste club ging immers op in RSCA Futsal.