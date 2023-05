Ondanks nieuwe titel stuurt Bayern München Kahn en Salihamidzic meteen weg

Bij FC Bayern München hebben ze niet lang gewacht om schoon schip te maken.

Ruim een uur na de titelrollercoaster - Bayern werd op de slotspeeldag alsnog kampioen - greep de Rekordmeister in na een turbulent seizoen.

CEO Oliver Kahn en technisch directeur Hasan Salihamidzic betalen het gelag en moeten opkrassen.

Kahn was niet aanwezig in Keulen, maar een 11e titel op een rij kan het teleurstellende voetbaljaar dus niet verbloemen. Jan-Christian Dreesen neemt zijn taken over.

Kahn feliciteerde de Bayern-spelers en gaf in zijn boodschap op Twitter nog mee dat hij niet aanwezig mocht zijn in Keulen.

Ook Hasan Salihamidzic lag al langer onder vuur en ontvangt zijn C4. Een opvolger voor de technisch directeur is nog niet aangeduid.

Oud-doelman Kahn was CEO sinds 1 juli 2021. Voormalig middenvelder Salihamidzic werd in de zomer van 2017 sportief directeur. Hij kreeg later promotie en een zitje in de Raad van Bestuur.