En op het einde is Bayern München dan toch weer kampioen

Met Duitsers ben je nooit klaar, met FC Bayern München evenmin.

Na een kwakkelseizoen had het zijn lot niet meer in eigen handen. Bayern had zichzelf vorige week genekt en vrijwel niemand twijfelde er nog aan dat Borussia Dortmund de troon zou bestijgen.

Bayern kon nog aan de poten van de opvolger zagen door zelf te winnen en te rekenen op een misstap van Dortmund.

Na de snelle 0-1 van Kingsley Coman zag het er een uur rooskleurig uit omdat Mainz Dortmund op de pijnbank had gelegd.

Maar Bayern ging toch weer van de hemel naar de hel na de late gelijkmaker vanaf de stip van Keulen.

Deze keer lachten ze bij Dortmund in hun vuistje, tot Jamal Musiala de kampioenenmaker bleek.

Met een geniale ingeving forceerde hij de Beierse zege, de 2-2 van Dortmund was niet voldoende.

Ze eindigden allebei met 71 punten, maar Bayern trekt aan het langste eind op basis van doelsaldo.