Borussia Dortmund en Thomas Meunier likken hun wonden na titeldrama: "Geen excuses"

Het sprookje is uiteindelijk een nachtmerrie geworden voor Borussia Dortmund . Als koploper begonnen ze aan de slotspeeldag, maar ze gooiden voor eigen volk nog alles weg. Thomas Meunier zat in het verliezende kamp, al stond de geblesseerde Rode Duivel niet op het wedstrijdblad. "Er zijn geen excuses voor dit catastrofale seizoenseinde. We hadden alles in eigen hand, we hebben alle hoop van een volledige stad en zelfs ver daarbuiten verwoest." "Woorden zijn niet meer nodig. Afspraak volgend seizoen", tweette hij in het Duits. (lees voort onder tweet)

"Ik feliciteer Bayern", bleef coach Edin Terzic sportief met de tranen in zijn ogen. "Het is niet gemakkelijk om onze match nu te analyseren. Niet alleen wij, ook het stadion en de stad geloofden er echt in."



Dortmund kwam 0-2 achter tegen Mainz. "Onze benen voelden toen zwaar aan. Je kon voelen hoe hard deze sport is waar we allemaal zo van houden."



"We misten slechts één goal voor de titel", aldus Terzic, die met Dortmund op basis van doelsaldo geen kampioen werd. "Er was geen happy end en dat doet echt pijn."



"Het voelt een beetje unfair. Deze speeldag zal nog lang nazinderen. Maar vanaf nu staan we nog 34 matchen verwijderd van een titel en we zullen rechtveren."