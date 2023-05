Nieuwe hattrick voor SD Worx: Barbara Guarischi zet zegereeks in Thüringen voort

In een etappe van 94 kilometer, op een lastig lokaal circuit in start- en aankomstplek Schmölln, reden enkele Belgische rensters zich in de kijker.



Lotte Kopecky toonde haar klassementsambities door acht bonificatieseconden te nemen aan de verschillende tussensprints, Margot Vanpachtenbeke ging in de finale in de aanval in een reactie op de Spaanse Sandra Alonso.

Het duo Vanpachtenbeke/Alonso werd na een sterke inspanning pas teruggegrepen in de bijzonder technische slotkilometer, waarna het dominante Team SD Worx opnieuw voor een een-tweetje zorgde: Barbara Guarischi won de groepssprint, Europees kampioene Lorena Wiebes juichte mee vanop de tweede positie.

Een perfecte hattrick voor de Nederlandse ploeg. Gisteren triomfeerde Bredewold nog en ook op dag 1 was SD Worx aan het feest in de ploegentijdrit.

Drie Belgische vrouwen haalden de top tien: Vanpachtenbeke als vijfde, Kopecky als negende en Marthe Goossens als tiende.

De Nederlandse Mischa Bredewold, ook al van SD Worx, behoudt de leidersplaats in het algemene klassement, voor ploeggenoten Wiebes en Kopecky. De Lotto Thüringen Ladies Tour duurt nog tot en met zondag.