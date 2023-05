Karl en José zien Milan weer 2e worden: "Maar hij is de enige die Tour-sprint zou kunnen winnen"

José: "Matthews was dan weer veel te gretig en ging veel te vroeg. Ik dacht nochtans dat hij op weg was naar de ritwinst, maar uiteindelijk kwamen ze toch nog terug."

José: "Het was een heel rare sprint. Jammer voor sprinters die van te ver moesten komen of helemaal niet zijn kunnen komen. Er zijn weer een pak teleurgestelde gezichten."

Karl: "Wint Milan met een ploeg die hem goed brengt, 3 à 5 ritten in deze Giro? Want hij werd al 4 keer 2e."

José: "Maar als Milan weet dat zijn ploegmakkers daar niet zijn, dan moet hij leren om bijvoorbeeld in het wiel van Matthews te kruipen. Dat is nog een gebrek aan ervaring. Maar dat Milan de snelste is, daar hoeven we zeker niet aan te twijfelen."

Karl: "Daar ga ik niet mee akkoord. In de laatste 5 kilometer moest Milan voortdurend gaten dichten. Hij had gewoon niemand bij zich. Pasqualon is nog even gekomen, maar die reed vooral zijn eigen sprint."

José: "Met Pasqualon hebben ze normaal gezien iemand die dat moet kunnen. Maar misschien is Milan zelf ook niet genoeg bewust van een goede positionering. Het is net alsof hij te weinig inzet toont."

Karl: " Jonathan Milan is heel snel geworden. Ik snap niet dat hij op deze povere manier gebracht wordt. Bahrain-Victorious is een van de weinige ploegen die nog volledig is in deze Giro. Konden ze hem niet beter brengen?"

"Zonder pech had het misschien gekund voor Marit"

Karl: "Een goeie kans was het ook voor onze landgenoot Arne Marit. Maar hij zag zijn ketting er 2 keer afgaan. Marit was na afloop enorm ontgoocheld, maar tegelijkertijd moet hij ontzettend tevreden zijn dat hij niet is gevallen."

José: "Hij zal in de eerste plaats iets moeten doen met die ontgoocheling. Hoe vaak zal hij nog die kans hebben om in zo'n goede positie te zitten? Het zag er heel goed uit. Hij had maar naar de regio van Matthews hoeven te switchen en het had misschien wel gekund."

Karl: "Hebben de constructeurs van versnellingsapparaten werk aan de winkel? Want die 12-speed die de renners soms in de steek laat is een terugkerend fenomeen."

José: "Ik denk niet dat het aan het materiaal zelf ligt. Er kan natuurlijk altijd wel een foutje in sluipen, dat is bij elke constructeur al gebleken. Soms is het ook een afstellingsfout."

Karl: "We hebben nu al veel verschillende winnaars gezien in de Giro-sprints. Is er een van die winnaars die ook in een andere grote ronde met de grote snelle namen erbij een rit zou winnen?"

José: "Als het echt op snelheid aankomt, dan is er één iemand die misschien iets zal kunnen betekenen tegen Merlier, Jakobsen, Philipsen en Van Aert. Dan is dat Jonathan Milan. Als die beter omringd is, is hij zeker een winnaar."