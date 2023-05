Wat een thriller! Dainese houdt Milan van 2e ritzege na bloedstollende Giro-sprint

clock 17:26 17 uur 26. In de herhaling zien we Marit op zijn stuur slaan in de laatste hectometers. Hij kwam door een tik van Pasqualon niet tot sprinten in het slot. . In de herhaling zien we Marit op zijn stuur slaan in de laatste hectometers. Hij kwam door een tik van Pasqualon niet tot sprinten in het slot.

clock 17:25 17 uur 25. De top 5:. 1. Dainese 2. Milan 3. Matthews 4. Bonifazio 5. Consonni

clock 17:25 17 uur 25. Milan weer 2e. Het verschil is heel klein, maar de fotofinish is toch duidelijk in het voordeel van Dainese. Milan is voor de vierde keer 2e in de Giro.

clock 17:23 17 uur 23 match afgelopen end time Dainese wint! Dainese krijgt nu ook te horen dat hij de winnaar is en schreeuwt het uit. Net als vorig jaar wint hij dus een rit in de Giro en dat voor eigen volk.

clock 17:23 17 uur 23. Dainese of Milan? Het is Dainese die tot winnaar wordt uitgeroepen, maar zeker is hij nog niet. Hoe dan ook wint er vandaag een Italiaan.

clock 17:22 17 uur 22. De Australiër lijkt verrassend stand te houden, maar Dainese en toch nog Milan gaan nog over Bling. Wie wint?

clock 17:22 17 uur 22. Matthews wordt goed afgezet en gaat van heel erg ver krachtig aan.

clock 17:21 17 uur 21. Gaviria en Milan zitten veel te ver, Dainese en Matthews hebben de beste papieren.

clock 17:21 Laatste km. Onder de vod heeft Dainese nog een mannetje in steun. Dat is wat weinig.

clock 17:21 17 uur 21. Ook Bonnifazio en Marit zitten goed voorin in het wiel van de DSM-jongens. Kan de Belg er straks ook uitkomen?

clock 17:20 17 uur 20. Voorlopig heeft Dainese de beste papieren met nog twee mannetjes voor zich. Cavendish is een plots een pak plaatsen kwijtgespeeld.

clock 17:20 17 uur 20. Op 2km van het einde kiest Cavendish het wiel van Milan, die geen ploegmaats meer voor zich heeft.

clock 17:19 17 uur 19. Nog 3km. We zijn in de laatste 3km en dus laat Thomas zich wat wegzakken. DSM, Trek en Bahrain overvleugelen de roze trui.

clock 17:18 17 uur 18. De mannen van Ineos blijven het uitstekend doen voor leider Thomas. Die is bijna in de veilige zone van de laatste 3km.

clock 17:18 17 uur 18. De massasprint komt er aan.

clock 17:16 17 uur 16. Leysen gegrepen. Na een hele dag in de aanval zet Leysen zich recht op iets meer dan 5km van de finishlijn in Caorle.

clock 17:16 17 uur 16. Het zijn nu de mannen van Ineos die het tempo bepalen voor de roze trui. Ze kunnen Leysen bijna aanraken.

clock 17:14 17 uur 14. Op een vervelende brug ziet Leysen het peloton nu snel naderen. Nog 6km en je ziet hem denken: "Het zal niet voor vandaag zijn."