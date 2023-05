Inter heeft met Coppa Italia eerste prijs beet, Lautaro Martinez grote held met 2 goals

In de Serie A schoot Inter dit seizoen tekort, maar met de bekerfinale en straks ook de finale van de Champions League lagen er wel nog twee trofeeën te rapen.



Voor bekerwinst moesten de Nerazzurri - met Romelu Lukaku op de bank - zich voorbij Fiorentina zien te werken, maar die opdracht begon slecht. Al na drie minuten opende Fiorentina-aanvaller Gonzalez de score.



Inter moest reageren en deed dat ook. Het team van coach Inzaghi voerde stelselmatig de druk op en kon via twee goals van sterspeler Lautaro Martinez nog voor de rust de situatie helemaal omkeren.



Op het uur mocht ook Lukaku nog komen opdraven. Onze landgenoot, de laatste weken in topvorm, liet zich al snel opmerken met een knal in de handen van Terracciano. Wat later schitterde hij met een rush op rechts, maar zijn voorzet vond geen ploegmaats.

Daarna kwam plots Fiorentina nog opzetten. Tot tweemaal toe kon ex-Real Madrid-spits Jovic afdrukken, maar eerst lag Handanovic in de weg en daarna waaide zijn poging naast.

Inter hield stand en wint zo zijn negende Coppa Italia, evenveel als AS Roma. Enkel Juventus doet beter met 14 stuks.

Veel tijd om te vieren hebben Lukaku en co. niet, want binnen een dikke twee weken staat immers de belangrijkste afspraak van het seizoen op de agenda: de finale van Champions League tegen Manchester City.