De docu over het leven van de Rode Duivels, met één opvallende cliffhanger van Lukaku: "Moet ik iets opgeven?"

Ook de Rode Duivels springen op de docu-trein. Na heel wat andere topsporters geven Romelu Lukaku, Thibaut Courtois en Axel Witsel een inkijk in hun leven. In de vierdelige reeks "One for All" van streamingdienst Amazon blikken onze internationals onder meer uitgebreid terug op het WK in Qatar. Wij namen onze popcorn en voelden (even) angstzweet uitbreken bij één bepaalde passage.

Het leven zoals het is... de Rode Duivels. Thibaut Courtois pronkt terecht met zijn indrukwekkende prijzenkast, vertelt nog trotser over zijn kinderen en bewijst zijn winnaarsmentaliteit in een gezelschapsspelletje met zijn vriendin Mishel. Romelu Lukaku praat over zijn moeilijke jeugd, de onbreekbare band met zijn familie en de impact van een eerste zware blessure uit zijn carrière.

En Axel Witsel deelt dan weer het belang van zijn geloof en overschouwt de uitdagingen in zijn loopbaan. Een half jaar in het spoor van onze drie meest iconische Rode Duivels leverde uniek beeldmateriaal op voor de documentaire "One for All". Zowel van voor, tijdens als na het WK in Qatar.

Courtois speelt spelletjes met zijn vriendin Mishel.

Cliffhanger Lukaku

Spoiler Alert!



We verklappen u nu al: voor de meest opvallende uitspraak zou Romelu Lukaku zorgen. In de eerste aflevering stelt de recordschutter namelijk zijn toekomst bij de nationale ploeg in vraag. Twijfels die er vooral kwamen door het hamstringletsel dat Lukaku dit seizoen maanden aan de kant hield en waardoor hij op het WK de verwachtingen niet kon waarmaken. "Misschien moet ik meer rust inlassen zodat ik langer kan spelen", vertelt Lukaku in de docu. "Ik ben zó vroeg begonnen en speel al dertien jaar op het hoogste niveau. Veel jongens halen dat zelfs niet." "Kijk, ik hou van voetbal, maar zijn zoveel wedstrijden wel goed voor mijn lichaam en het mentale? Enkele dagen rust in september zouden mij dan wel goed doen."

Weet je, Vincent Kompany was 33 toen hij stopte, uit het niks gewoon. Klaar. Ik wil dat niet, ik wil niet dat mijn lichaam op is. Romelu Lukaku

Toch benadrukt Lukaku, die onthult dat hij ondertussen twee zoontjes heeft, dat het altijd een genoegen is (geweest) om voor de nationale ploeg te spelen. "Het is een eer. Daarom ben ik áltijd naar de Duivels gekomen, zelfs als ik 90 minuten op de bank zat. Ik liet inspuitingen plaatsen en bloed wegtrekken gewoon om te kunnen gaan. Maar tot de dag van vandaag draag ik daar de gevolgen van. En dat zet me aan het denken..." "Weet je, Vincent Kompany was 33 toen hij stopte. Uit het niks gewoon. Klaar. Ik wil dat niet, ik wil niet dat mijn lichaam op is. Want ik weet dat ik 102 kilo weeg, constant sprint en trappen krijg. Dan denk ik: moet ik iets opgeven of niet?" 't Is een cliffhanger die kan tellen. Maar in de laatste aflevering stelt de Champions League-finalist de natie evenwel (voor even) gerust. Want dan benadrukt Lukaku dat het de bedoeling is om volgend jaar op het EK in Duitsland te staan. "Hopelijk met alle jongens die er nog steeds zijn. Dan hebben we samen 3 EK's en WK's. We happy."

Begrip van Courtois

Sporza kon spreken met twee van de drie hoofdrolspelers uit de documentaire en legde Courtois bovenstaande passage van zijn collega voor. De topdoelman knikte begripvol: "Alle factoren van zo'n interlandperiode samen zijn een belasting voor je lichaam. Weet je, als wij 2 à 3 procent minder goed zijn, voel je dat meteen op het hoogste niveau. Een pijntje in de kuit, de arm, het been... Maar in juni wachten er weer twee matchen. Die belasting kan je er moeilijk uit halen."

In mijn hoofd wil ik nog één wereldkampioenschap spelen. Thibaut Courtois

Maar ambitieus zoals hij is, wil Courtois graag nog een hele tijd doorgaan bij de nationale ploeg. "In mijn hoofd wil ik nog één wereldkampioenschap spelen", verzekert hij. "Ik wil niet eindigen met het toernooi in Qatar. Het WK in de VS, Canada en Mexico lijkt mij een bijzonder fijne ervaring. Daarna zien we wel hoe het is met de motivatie en fysiek. (lacht) Of misschien staat er dan al een nieuw talent klaar in doel." Courtois onderstreepte daarnaast nog eens de loodzware mentale druk die bij topsport komt kijken. "Wanneer je flatert of een kans mist, wordt dat tegenwoordig snel uitvergroot op sociale media. De impact is groot - wij zijn geen robots, hé. We zijn mensen met een familie en een dik vel, maar kunnen ook niet tegen alles."