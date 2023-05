Vanhaezebrouck maakt reclame voor Gent en weerlegt antireclame: "Het zijn reacties, geen uitvallen"

Hein Vanhaezebrouck was gisteren te gast in Extra Time en maakte van de gelegenheid gebruik om nog eens reclame te maken voor zijn club, want AA Gent heeft nood aan investeerders. Die boodschap bracht hij ook al zaterdag na de match. De coach met de scherpe tong maakt ook af en toe antireclame voor de club, maar die kritiek weerlegt hij.

Hein Vanhaezebrouck heeft met KAA Gent weer een Europees ticket geboekt door de Europe Play-offs te winnen. Maar de trainer heeft sportieve twijfels over de toekomst. De club heeft investeerders nodig. "De voorzitter en Michel (Louwagie, de manager, red) doen er alles aan. Investeringen zijn noodzakelijk, omdat het steeds moeilijker wordt om Europa te halen."



"Volgend jaar zijn het weer play-offs met 6, dan is de 5e niet automatisch zeker van een Europees ticket."



Waarna er een reclameslogan volgde: "9 jaar op een rij Europees voetbal, enkel Club Brugge deed dat ook, 1 keer kampioen gespeeld, 2 keer bekerfinale, 1 gewonnen, Supercup gewonnen, overwinterd in de Champions League, 2 keer overwinterd in de Europa League, in de Conference League, kwartfinale tegen West Ham. In de mooiste stad van Vlaanderen met 280.000 inwoners."



"Ik wil daar reclame voor maken. Er moeten toch mensen te vinden zijn die dit interessant vinden."

Soms komen er dingen naar buiten die misschien niet aangenaam zijn, maar de dingen die ik eerst hoor zijn ook niet aangenaam. Hein Vanhaezebrouck

Peter Vandenbempt zat mee om de tafel en hoorde het graag. Maar onze voetbalman maakte toch een kanttekening. "Hein, je maakt nu goede reclame voor AA Gent, maar je hebt al heel vaak antireclame gemaakt."



"Geklaagd over het veld, de scouting, de jeugdwerking... Is het dan niet contraproductief dat je zo vaak - ook op publieke fora - negatief praat over de club?"



"Peter, dat zijn allemaal reacties, het zijn geen uitvallen", reageerde de coach van Gent. "Mijn eerste reactie was op een interview van de voorzitter in de krant, mijn tweede reactie op een interview van Michel in de krant. Het zijn altijd reacties, ik kom nooit zelf. Ik verdedig mijn groep en verdedig mijzelf."



"Soms komen er dingen naar buiten die misschien niet aangenaam zijn, maar de dingen die ik eerst hoor zijn ook niet aangenaam."



"En ik ben niet de eerste de beste passant. Ik ben hier nu voor mijn zevende jaar. Dat ben je geen passant meer. Ik ben begaan met en betrokken bij die club en de supporters. Ik wil dat die club blijft waar ze is en nog beter doet. En daarvoor push ik. Als ik voel dat er dingen niet vooruitgaan..."



"Ik heb nog een contract van een jaar. Als ik het probleem ben... Dan is dat snel opgelost, voor mij is de club het belangrijkste."

"De voorzitter en Michel doen alle inspanningen om investeerder te vinden"