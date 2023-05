Vanhaezebrouck luidt nog eens de noodklok: "Moeten investeren, anders kunnen we niet meer mee"

"We zijn weer geplaatst voor Europa. Dat brengt nu rust, maar naar de toekomst toe is dat niet voldoende..."

Ik weet niet of hier morgen iemand staat, het nog vijf jaar gaat duren of er niemand gaat komen.

De roep van Vanhaezebrouck is dan ook duidelijk geformuleerd in acht woorden: "Er moet een kapitaalinjectie komen in de club."

Maar wanneer die komt, is een andere vraag die hij zichzelf stelt. "Ik heb absoluut geen idee. Ik weet niet of hier morgen iemand staat, het nog vijf jaar gaat duren of er niemand gaat komen."



"Als er niets gebeurt, kan er wel nog gevraagd worden om play-off I te halen. Maar dat gaat niet meer lukken", ziet de T1 het somber in. "De boel over de streep blijven trekken, zal niet lukken. Waarom? Omdat de concurrentie wegloopt van ons."

De financiële perikelen zouden heel wat trainers dwars zitten. Toch kijk HVH niet moedeloos naar de toekomst. "Mijn job is alles uit de groep halen en de verwachtingen van de directie in te vullen. Dat houdt play-off I, een Europees ticket en een goed parcours in Europa in."

"In Europa kennen ze Gent, wees daar maar zeker van. We hebben van ons laten horen", eindigt hij met een positieve noot. "Ik ben te oud geworden om snel moedeloos te worden."