Noor Vidts moet haar opwarmer voor het WK laten schieten

Noor Vidts zou in Götzis normaal gezien haar enige zevenkamp afwerken in aanloop naar het WK atletiek in augustus, waar ze een vijfde plaats te verdedigen heeft. Die test komt er dus niet.

"Noor zit met te veel spierspanning op haar kuit. Daardoor heeft ze nu last van haar achillespees", zegt Fernando Oliva, de coach van Vidts, aan Belga.

Om wedstrijdritme op te doen, kan Vidts zich nog inschrijven voor de meeting van Ratingen in Duitsland. Die vindt in het weekend van 17 juni plaats. Nafi Thiam opent er haar seizoen.