Thiam opent haar seizoen met 7-kamp in Ratingen, maar doet die niet volledig

Thiam doet mee aan de 100 meter horden, het kogelstoten, de 200 meter, het verspringen en het speerwerpen. Ze slaat dus het hoogspringen en de 800 meter over.



"Het is een uitstekende gelegenheid om mijn vorm te testen", zegt Thiam in het persbericht van de organisatie.



Gisteren raakte al bekend dat Thiam op 29 juni zal hoogspringen tijdens de Diamond League in Lausanne.



Het management van Thiam liet ondertussen verstaan dat de planning voor de maand juni met Ratingen en Lausanne volledig vastligt. In juli zullen er nog verdere wedstrijden bijkomen in de agenda van de zevenkampster.



Het WK atletiek in Boedapest volgt eind augustus. Daar doet ze de zevenkamp. In maart verbeterde de 28-jarige atlete het wereldrecord in haar jacht op goud op het EK indoor in Istanbul.