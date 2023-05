Emotionele Mark Cavendish kondigt afscheid aan: "Zal nu elke verjaardag van mijn kinderen meemaken"

"Dat record is irrelevant", zegt Cav daarover. "Of ik nu al 18 ritzeges had of 45, een ritzege in de Tour is en blijft deze zomer het doel."

Monument, wereldtitel(s) en 53 ritzeges in grote rondes

Met 161 profzeges is Mark Cavendish is van de meest succesrijke renners van de laatste decennia.

Vooral in de grote rondes voelde de katterappe sprinter zich als een vis in het water met 34 ritzeges in de Tour, 16 ritzeges in de Giro en 3 zegepralen in de Vuelta.

In 2009 won Cavendish met Milaan-Sanremo een monument en in 2011 kroonde hij zich in Kopenhagen tot wereldkampioen.

Op de piste veroverde hij in 2016 in Rio de Janeiro olympisch zilver in het omnium. Drie keer werd hij wereldkampioen ploegkoers (2005 met Rob Hayes, 2008 en 2016 met Bradley Wiggins).