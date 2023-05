"Mark Cavendish kondigt maandag aan dat hij eind 2023 stopt met wielrennen"

Maandag om 13.30 uur zal Cavendish tijdens de tweede rustdag van de Ronde van Italië de pers te woord staan op een persconferentie.

Niet om forse verklaringen af te leggen over zijn plannen in de loodzware slotweek van de Giro, wel om formeel mee te delen dat hij eind 2023 zijn fiets aan de wilgen hangt.

Cavendish, die vandaag zijn 38e verjaardag viert, ondertekende begin dit jaar een contract voor een seizoen bij Astana, nadat hij te horen had gekregen dat hij niet bij Soudal-QuickStep kon blijven.

Deze zomer zou Cavendish nog een gooi proberen te doen naar een 35e ritzege in de Tour de France. Momenteel deelt hij het record van 34 ritoverwinningen met Eddy Merckx.

Astana is dus wellicht het laatste team van Cavendish, na passages bij Team Sparkasse (2005-06), T-Mobile (2006-07), Columbia-HTC-High Road (2008-2011), Sky (2012), Quick-Step (2013-2015 en 2021-2022), Dimension Data (2016-2019) en Bahrain (2020).

Cavendish heeft 161 profzeges op zijn naam, waarvan 53 in een grote ronde. In 2011 en 2021 won hij het puntenklassement in de Tour, in 2013 deed hij dat in de Giro, in 2010 in de Vuelta.

In 2009 won Cavendish met Milaan-Sanremo een monument en in 2011 kroonde hij zich in Kopenhagen tot wereldkampioen. Op de piste veroverde hij in 2016 in Rio de Janeiro olympisch zilver in het omnium. Drie keer werd hij wereldkampioen ploegkoers (2005 met Rob Hayes, 2008 en 2016 met Bradley Wiggins).