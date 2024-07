VIDEO - Afscheid in tranen: emotionele Mark Cavendish beseft dat zijn missie geslaagd is en zwaait Tour uit

Een legende zwaait de Tour uit. Mark Cavendish doorstond vandaag zijn laatste zware rit in deze Ronde van Frankrijk en besefte dat zijn Tourmissie er zo goed als op zit. De Brit bolde in tranen van geluk over de streep. Na de tijdrit van morgen volgt er nog een kippenvelmoment, want dan wordt Cavendish gehuldigd in Nice.