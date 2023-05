Kraakt Real Madrid opnieuw de City-code? "Ze staan er altijd op de grote momenten"

"In de terugwedstrijd tegen Barcelona (halve finale Copa del Rey, red.) zag ik een vergelijkbaar scenario. Toen gaf ook niemand nog een stuiver om in Camp Nou te winnen. En de manier waarop ze daar met 0-4 uitpakten, was toch majestueus. Om maar te zeggen dat Real zich als geen ander kan opladen voor belangrijke wedstrijden."

"Real staat er altijd op de grote momenten. Iedereen die zegt dat ze kansloos zijn, doet de geschiedenis geweld aan", aldus Wijnants. "City is de betere ploeg, dat werd ook in de heenmatch duidelijk. Maar om Real af te schrijven, daar zou ik toch mee opletten."

Manchester City verkeert de jongste weken in bloedvorm en verzekerde zich met een 1-1-gelijkspel van een prima uitgangssituatie voor de terugwedstrijd. De Cityzens zijn dan ook favoriet om door te stoten naar de finale. Maar met Real Madrid ben je nooit klaar, weet Stef Wijnants.

Kevin De Bruyne kroonde zich in Madrid tot man van de match.

Als City opnieuw onderuit gaat, mogen we toch vragen stellen bij de kwalijke Champions League-reputatie van Guardiola.

In het verleden maakte Pep Guardiola in de eindfase wel eens tactische bokkensprongen en werd hij verraden door zijn eigen hersenspinsels. Tovert de Spaanse oefenmeester opnieuw een konijn uit zijn hoge hoed?



"Ik zou zeggen van niet, maar in de persconferentie liet Guardiola toch onglippen dat hij eraan dacht om een paar veranderingen door te voeren. Of is dat een schaakspel met woorden? Het lijkt vooral op dat laatste, al weet je het met Pep natuurlijk nooit."



De Champions League is al jaren het ultieme doel van Manchester City. Toch is het voor de troepen van Guardiola nog nooit gelukt om de Beker met de Grote Oren in de lucht te steken.



"Als City opnieuw onderuit gaat, mogen we toch vragen stellen bij de kwalijke Champions League-reputatie van Guardiola. Dit is een unieke kans voor Manchester City om zijn trauma achter zich te laten.



"Of de winnaar van City-Real ook de winnaar van de Champions League wordt? Ik geef hen in de finale 70 procent kans tegen Inter. Al blijft het in het voetbal met twee woorden spreken. Ze spelen natuurlijk ook niet tegen Janneke en Mieke."