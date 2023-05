Blinkend tussen Messi en Mbappé: Löis Openda genomineerd voor "Speler van het Jaar" in Frankrijk

Erkenning na een droomseizoen. Loïs Openda (23) is één van de vijf genomineerden voor de titel van "Speler van het Jaar" in de Ligue 1. De Belg pronkt tussen PSG-fenomenen Kylian Mbappé en Lionel Messi. Ook Jonathan David (ex-Gent) maakt kans. Later vanavond kennen we de winnaar.