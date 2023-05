Huurperiode bij PSV was geen onverdeeld succes voor Hazard: "Ik heb pech gehad"

Bij Dortmund zat Hazard wat op een dood spoor, bij PSV kon hij de naar Liverpool vertrokken Cody Gakpo vervangen. Een mooie kans op speelminuten, die de Rode Duivel ook meteen greep met een goal en assist in zijn eerste twee invalbeurten.

Een blessure remde Hazard evenwel snel af. "Toen ik terugkwam, draaide het team goed. Dan is het niet gemakkelijk", vertelt hij bij VI. Ook afgelopen weekend moest hij vrede nemen met een invalbeurt.

"Ik kwam hier om minuten te maken, maar ik heb wat pech gehad. Dat is "part of the job". Als invaller doe ik mijn best. Uiteindelijk hebben we met de Beker een prijs gewonnen en ik kwam hierheen om iets te winnen. Als we tweede worden, denk ik dat we een vrij goed seizoen hebben gehad."

Hazard had een belangrijk aandeel in de bekerwinst van PSV, hij dwong verlengingen af. Of hij ook verlengingen kan afdwingen voor zijn hoofdstuk in de Eredivisie, is minder zeker.

"Het was duidelijk dat het voor zes maanden was", zegt hij. "Daarna zou ik teruggaan naar Dortmund en zouden we de situatie opnieuw bekijken. We zullen zien, ik heb nog niet gesproken met PSV en Dortmund."

"Ik focus me nu op de volgende twee wedstrijden, daarna is er tijd om te praten en maak ik een beslissing. Spijt? Nee, absoluut niet."