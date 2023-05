Ook Nacer Chadli zwaait af bij de Rode Duivels: "Ik moet de bladzijde omdraaien"

Na Toby Alderweireld, Eden Hazard, Simon Mignolet en Axel Witsel heeft nu ook Nacer Chadli zijn hoofdstuk bij de Rode Duivels afgesloten. Hij verzamelde 66 caps en 8 goals bij de nationale ploeg.

Het afscheid van Witsel trok ook Chadli over de streep om zijn afscheid te bevestigen. "Voor mij is het sowieso voorbij", gaf hij toe bij RTBF. "Ik moet de bladzijde omslaan."

"Het is een mooie periode geweest voor ons allemaal, maar de nieuwe generatie is er. Ik zal hun prestaties op de voet volgen. Ik hoop dat ze het beter doen dan wij. Mijn afscheid is officieel, ik moet het alleen nog communiceren op het internet."

"Ik heb veel van mijn tijd gegeven voor België en ik heb ervan genoten om voor mijn land te spelen met ploegmaats die vrienden zijn geworden. We hebben mooie momenten beleefd."

Het mooiste moment was misschien wel zijn 3-2-doelpunt tegen Japan, dat een kwartfinale op het WK opleverde. "Iedereen spreekt me aan over dat doelpunt. De bronzen medaille zal me voor altijd bij blijven. Ik ben fier op wat ik met deze groep heb bereikt."

Dat hij samen met Witsel, een andere Luikenaar, afzwaait, noemt hij "symbolisch". "Ik ken hem al van toen ik 8 jaar oud was. We speelden samen in de jeugdploeg van Standard. Samen in de nationale ploeg komen, was een kinderdroom."