"Niet slecht voor een renner met corona": wakkerde Primoz Roglic de roddel zelf aan?

Ook in een grote ronde draait radio peloton op volle toeren. Vanochtend stak het verhaal als zou Primoz Roglic rondfietsen met corona weer de kop op, maar Jumbo-Visma verwees de kwakkel naar het rijk der fabelen.

Na de finish was het vuur nog niet gedoofd. Geraint Thomas bereikt de aankomst in het spoor van de Sloveen nadat hij zijn aanval op I Cappuccini met zijn verstand had beantwoord.

"Niet slecht voor een renner met corona", vertelde de Welshman aan de gerespecteerde wielerjournalist Daniel Friebe over de Sloveense voorhamer.

Gelooft Thomas het verhaaltje dan wél? "Roglic heeft het me gisteren zelf gezegd..."

Was Roglic eerlijk en heeft hij een tongslipper gemaakt of houdt hij wel van een potje blufpoker en is de Sloveen een (geslaagd) acteur?

Ploegleider Marc Reef lachte het alvast weg: "4 à 5 dagen geleden werd ons al gemeld dat dat verhaal de ronde doet. Het is grappig. Als iedereen dat wil geloven, dan moeten ze dat doen."

Wordt vervolgd.