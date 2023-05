Primoz Roglic: "Ik wil de koers hard maken zodra er zich een kans aandient"

"Ze zeggen dat de tijdrit van morgen geheel vlak is. Dat is wel even fijn voor de benen”, sluit Roglic af met een knipoog.

"Met de focus zit het wel goed en ook met mijn conditie ben ik tevreden. De concurrentie is eveneens goed in orde, dat hebben ze vandaag laten zien."

"We hadden al enkele dagen het gevoel dat Primoz goed in orde was", vult ploegleider Marc Reef aan.

"De voorbije twee bergritten bleef de koers echter gesloten, waardoor die goede vorm niet direct op te merken was in de resultaten."

"Vandaag kwam dat wel tot uiting. We wilden initiatief nemen en de concurrentie onder druk zetten. Dat was het doel van vandaag en we zijn hartstikke blij dat het gelukt is."

"Vandaag gaf Primoz een bevestiging van de goede vorm. Daardoor kijken we met vertrouwen uit naar morgen. Het is mooi meegenomen dat we tijdwinst hebben geboekt op enkele sterke renners."

"De etappe van vandaag heeft aangetoond dat er een hoop renners goed in orde zijn. Het belooft hoe dan ook een mooie strijd te worden in de komende twee weken.”