Eén medaille op WK judo was "minimum", maar "kans op olympische medailles is gestegen"

Eén zilveren medaille. Dat is de oogst van de Belgische delegatie op het WK judo. Maar volgens Koen Sleeckx, technisch directeur van Judo Vlaanderen, nemen de Belgen ook wat ervaring en vertrouwen mee uit Qatar met het oog op de Olympische Spelen. "We hebben zeker stappen gezet."

Alleen Matthias Casse heeft een medaille kunnen veroveren op het WK judo. Daar had de judofederatie ook op gerekend. "Met Matthias gaan we op elk kampioenschap voor een medaille", geeft Koen Sleeckx toe. Meer zat er evenwel niet in voor de Belgen. "Eén medaille was het minimum", aldus Sleeckx. "De andere Belgen hebben zeker niet ondermaats gepresteerd, maar we hadden wel op meer gehoopt." Eén medaille op het WK, betekent dat dan ook maar één medaillekandidaat op de Olympische Spelen in Parijs in 2024? Zo ver wil Sleeckx niet gaan. "Als we kijken naar de vorige olympiade hebben we zeker stappen gezet. Met Matthias en Toma Nikiforov hebben we twee certitudes voor de Spelen. En ook Mina Libeer en Amber Ryheul zullen er dicht bij zijn." In Tokio stonden er 4 Belgen op de tatami met Casse, Nikiforov, Charline Van Snick en Jorre Verstraeten. "We kunnen het aantal deelnemers nu misschien verdubbelen. En ook onze kansen op medailles zijn aanzienlijk gestegen."

"Casse zal kloof met Grigalasjvili kunnen dichten"

Als Casse (-81 kg), goed voor brons in Tokio, droomt van olympisch goud in Parijs, zal hij toch een manier moeten zoeken om rivaal Tato Grigasjvili te kloppen. "We gaan dat tactisch plannen", aldus Sleeckx. "Matthias zal extra wapens nodig hebben om de Georgiër te bekampen en zal fysiek misschien nog iets beter moeten worden. Ik ben ervan overtuigd dat we de kloof zullen kunnen dichten." De 5e plek van Jorre Verstraeten doet ook het beste verhopen voor Parijs. "Hij werkt altijd heel hard en ik zie hem nog mooie dingen doen." Ook Toma Nikiforov lijkt zich al te mogen opmaken voor de Spelen. De Brusselaar ging op het WK in de 2e ronde onderuit tegen de vicewereldkampioen. "Zijn conditie wordt het grootste werkpunt", ziet Sleeckx. "Hij heeft veel scorend vermogen, maar na twee minuten valt zijn motor stil. Hij heeft heel wat blessureleed gehad in de voorbereiding. Als hij eens langere tijd blessurevrij kan blijven, zal hij al een stuk verder staan. Dan is hij een kandidaat om medailles te pakken op WK en Spelen." Sleeckx rekent ook op Mina Libeer in Parijs. Ze ontbrak door een kruisbandoperatie op het WK, maar de Spelen zouden wel haalbaar moeten zijn. "Ze heeft veel vorderingen gemaakt en is een vaste waarde geworden in het finaleblok en in de strijd om het podium. Dat moet ze ook kunnen op het WK of de Spelen."

