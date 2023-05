Hoe kan Matthias Casse zijn onfeilbare rivaal kloppen? Op zoek naar meesterzet in "zwetend schaken"

Matthias Casse was gisteren eerste getuige van – opnieuw – een knalprestatie van de Georgiër. Met zijn combinatie van verschroeiende snelheid en fysieke dominantie, is hij de definitie van een totaalpakket in het judo.

Meesterzet in "zwetend schaken"

Elke keer nét dat stapje voor.

De laatste drie confrontaties tussen Matthias Casse en zijn eeuwige rivaal, leverde frustratie en ontgoocheling op bij de Belg. "Dat terwijl Matthias fysiek op de afspraak was", deelt Sleeckx.

Dan ligt de sleutel ergens anders: op tactisch gebied. "Want judo is – een wel zeer intensief – schaakspel", weet ook ex-judoka Dirk Van Tichelt. "Noem het gerust zwetend schaken."

Back to the drawing board, dan maar. Grigalasjvili pakte gisteren uit met een door hem nooit eerder vertoonde worp. "Op zoiets anticiperen tijdens de kamp, is onmogelijk. Maar in de toekomst moeten we dat kunnen oplossen."

"Om de krachtpatser het moeilijk te maken, moeten we dynamischer judo op de mat brengen", oordeelt Sleeckx. "Als hij constant in beweging is, kan hij zijn explosiviteit niet brengen."

Een nieuwe verrassingsmove vreest het kamp-Casse niet. Net als de gevolgen van de derde dreun op rij. "Dat gaat niet in Matthias zijn nadeel spelen. Het gaat net voor een extra drive zorgen", weet Van Tichelt.

Volgt op de Spelen van volgend jaar de grote revanche?