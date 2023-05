Karl en José voorspellen aanvallen en analyseren tussensprint: "Roglic maakte Evenepoel nerveus"

Karl: "Evenepoel was wel zo lucide om in het wiel van Koen Bouwman te kruipen bij de tussensprint."

"Roglic deed eigenlijk niet mee, maar hij maakte Evenepoel een beetje nerveus. Hoef je dat te doen, die sprint? Dat mag, want het was geen inspanning."

José: "Soudal-Quick Step wilde vooral in de veilige zone komen. Als je langs Evenepoel komt, dan heeft hij toch wat stress. Hij heeft graag ruimte, dat hebben we duidelijk gezien."

"Een trui weggeven lukt niet altijd"

José: "Als dat gebeurt, dan moet het aan de juiste groep zijn. Die renners mogen niet te gevaarlijk zijn en dan is het de vraag of de anderen het toelaten."

José: "Natuurlijk! Ze krijgen die kans. Elke klim op het einde zorgt voor een wedstrijd, of het nu over winst gaat of niet, bonificaties of niet."

"Mads Pedersen had zichzelf wat overschat"

Karl: "Over de sprint vandaag: Mads Pedersen werd gelost op de klim. Kwam hij die procentjes tekort in de spurt?"

José: "Ja, want tot de laatste bocht ging alles goed. Een goeie Mads Pedersen zou meer gekampt hebben dan nu gebeurd is. Hij was niet goed genoeg en had zichzelf blijkbaar wat overschat."

Karl: "Michael Matthews wint zijn 10e rit in een grote ronde. Dat doe je niet zomaar."

José: "Het is een geweldige renner, maar misschien is er iets te weinig uitgekomen. Hij heeft pech gehad, maar ik had een jonge Matthews in de Vlaamse wedstrijden verwacht. Daar is hij nooit toe gekomen."