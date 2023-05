Oliver Naesen wuift Greg Van Avermaet uit: "Nu ga ik vaker alleen moeten trainen"

"Ik wist het ook niet heel lang", reageert Oliver Naesen op het afscheid van zijn ploegmaat en trainingsmakker Greg Van Avermaet. "Ik wist wel dat hij na de klassiekers de knoop ging doorhakken."



"De kans was reëel dat hij zijn laatste seizoen aan het rijden was. Veel hebben we er niet over gepraat. Het was een moeilijk onderwerp."



"Greg zat ook niet in de put na het voorjaar", gaat Naesen voort. "Zo zit hij niet in mekaar. Na een zege zal Greg ook niet in een euforische stemming verkeren."