Een unieke inkijk in de totstandkoming van Team Evenepoel: "We zaten steeds op 1 lijn met Remco"

Het selectieproces achter Team Evenepoel. Een reconstructie.

In december gingen de architecten van Soudal - Quick Step al rond de tekentafel staan. "Vanaf de eerste stage van het seizoen waren we met de trainers al bezig met de achtkoppige selectie voor de Giro", vertelt ploegleider Klaas Lodewyck.

De renners vertelden toen welke doelen ze dit jaar voor ogen hadden en de trainers planden die nadien nauwkeurig in. Al was er steeds een hoger goed: de Giro. "We wisten al van vorig jaar dat we met Remco naar Italië wilden. Dan zoek je bij die doelen ook naar goede voorbereidingskoersen."

Neem nu luitenant Ilan Van Wilder. Die kreeg in de Ronde van de Algarve de kans om zelf eens voor eigen rekening te rijden, maar die rittenkoers paste niet toevallig ook perfect in zijn opbouw naar Italië.

"Zo leg je de puzzel en kom je uit bij een shortlist van 12, die kandidaat zijn om mee te gaan."

En dan volgt de natuurlijke selectie.

Van Wilder werd derde in het eindklassement in Portugal.

Er was bij de seizoensstart maar één zekerheid: Remco Evenepoel.

Maar 1 werd al heel snel 4. "Als je de conditie van Ilan van Wilder, Louis Vervaeke en Jan Hirt zag in Catalonië (maart), dan werden dat - bij leven en welzijn - meteen zekerheden. Je laat dat op dat moment ook weten aan hen, maar op een subtiele manier. We wilden iedereen zo scherp houden."

Met succes. Pieter Serry had al indruk gemaakt in Catalonië en bewees zijn hoogvorm in Luik-Bastenaken-Luik en ook Mattia Cattaneo reed zich in de kijker in het Baskenland.

"Hij presteerde indrukwekkend en moest toen eigenlijk nog zijn hoogtestage afwerken. Dan krijg je een vinkje achter je naam in de groep van de ploegleiders, dokters en trainers."

Een vaste "laatste man" bij Evenepoel hebben we niet, we hebben de luxe om te wisselen. Klaas Lodewyck, ploegleider Soudal-Quick Step

Toen waren ze al met 6.

"Maar voor die laatste 2 plaatsen, die we redelijk lang opengelaten hebben, bleven dan nog 5 à 6 namen over. Ook zo - door nog niet te vroeg onze definitieve selectie door te voeren - wilden we de rest van de renners en reserves blijven prikkelen."

Zo vielen Josef Cerny en het witte konijn Davide Ballerini nog uit de bus. De Italiaan kreeg de voorkeur op de eerder vooruitgeschoven Fausto Masnada.

"We kijken dan echt naar de conditie en de gezondheid van het moment. Zo heeft Fausto zelf aan ons aangegeven dat hij - mede door een verkoudheid in Romandië - het juiste gevoel maar niet te pakken kreeg. Dan kies je voor iemand anders, die wel fit is én perfect in de ploeg past."

Ballerini is de bodyguard van Evenepoel in de laatste kilometers.

Rolverdeling

Voilà, de acht namen stonden op het papier. Maar hoeveel zeggenschap had kopman Evenepoel eigenlijk in al dit? "Het is een verkeerde perceptie dat hij alles achter de schermen zou beslissen", nuanceert Lodewyck.

Het is een verkeerde perceptie dat Remco alles achter de schermen beslist. Klaas Lodewyck, ploegleider Soudal-Quick Step

"Oké, we overleggen met elkaar, maar eigenlijk zaten we steeds op één lijn. Remco beseft ook wel dat wij de best mogelijke ploeg mét de ideale balans naar de Giro willen sturen." Want vergis u niet, de balans binnen de beroepstroep is minstens even belangrijk als de intrinsieke capaciteiten van de renners zelf.

"Eigenlijk kun je onze ploeg grosso modo in drie opdelen", legt Lodewyck uit. "Je hebt renners voor het hooggebergte, renners voor de overgangsritten en renners voor het vlakke." 1. Ballerini en Cerny voor het vlakke.

"Als er zich een kans voordoet, kan Ballerini gerust meedingen in een sprint. Maar het is niet zo dat hij meegaat om zich overal tussen te smijten en onnodige risico's te nemen. Hij is er samen met Cerny voor het vlakke." "Ontsnappingen controleren, het gewring overleven en als er zich een scheve situatie voordoet tijdens een niet-klimrit, dan kunnen zij het steeds rechtzetten."

2. Serry en Cattaneo voor de overgangsritten.

"Dat zijn de jongens die zowel op het vlakke hard kunnen fietsen als in de bergen hun ding kunnen doen. Het zijn niet te onderschatten klimmers, die in de overgangsritten tot hun recht kunnen komen." "Het is niet onbelangrijk dat ze op die momenten de kastanjes uit het vuur halen voor ons, zodat anderen zich kunnen sparen voor het hooggebergte."

Zal Serry over enkele weken nog eens zijn innerlijke Rocky bovenhalen?

3. Kopman Evenepoel en luitenanten Van Wilder, Vervaeke en nieuwkomer Hirt voor de bergen.



"We hebben deze keer Remco en nog drie anderen mee voor de bergen. Met drie rasechte klimmers bij de kopman, kunnen ze in het hooggebergte al eens meer roteren dan vroeger. Vorig jaar in de Vuelta moesten Louis en Ilan - door omstandigheden - dag in en dag uit op hun allerbeste zijn in het hooggebergte."

"Met een extra mannetje kunnen we nu een beetje meer spelen met alle pionnen, om die laatste lastige week toch wat frisser aan te vatten. Een vaste "laatste man" bij Evenepoel hebben we dan ook niet, we hebben de luxe om te wisselen. Hirt en Van Wilder hebben dat al getoond in Catalonië."

"Piekfijn"

Acht namen: check! Rolverdeling: check! Klaas Lodewyck maakt dan ook met het nodige vertrouwen de eindbalans op. "Met deze perfect uitgebalanceerde ploeg kunnen we vol vertrouwen naar de Giro afzakken. We zitten veilig op elk terrein", klinkt het. "Of deze ploeg sterker is dan de ploeg die mee was naar de Vuelta? Het zou denigrerend zijn om onze ploeg van toen - die de boel met 5 man gecontroleerd heeft - zomaar weg te zetten. Maar minder goed is deze selectie zeker niet. Integendeel." "Of deze ploeg sterker is dan onze tegenstanders? We hebben er vertrouwen in dat we kunnen domineren en controleren op belangrijke momenten. Dat hebben we ook al getoond."

Geloof mij: ze zullen allemaal piekfijn in orde aan de start verschijnen. Klaas Lodewyck, ploegleider Soudal-Quick Step