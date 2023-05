Wereldkampioen snooker Luca Brecel kwam als kind geregeld spelen in een snookerclub in zijn hometown Maasmechelen. "De 8-jarige Luca begon hier tegen mijn zoon te spelen, die al gevorderd was. Maar 2 maanden later was mijn zoon niets meer waard tegen Luca", vertelt de uitbater van de club. "Zo goed was hij."