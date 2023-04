Potentiële titelmatch van Napoli wordt verschoven naar zondag

Napoli staat op uitbarsten nu het komend weekend een eerste matchbal voor de Scudetto krijgt. Het titelfeest had er wel eentje in mineur kunnen zijn, want het zag er naar uit dat Napoli eventueel in de zetel kampioen zou worden. Maar de Italiaanse autoriteiten hebben het zaterdagduel een dagje verlaat uit veiligheidsoverwegingen.