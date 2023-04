"Luca Brecel mag nog niet tevreden zijn: hij is in staat om het WK te winnen"

"Historisch en uniek: die woorden kloppen", zegt Bjorn Haneveer, meervoudig Belgisch kampioen en commentator, na de kwartfinale in Sheffield. Luca Brecel klopte gisteren legende Ronnie O'Sullivan.

"Ja, O'Sullivan was niet op zijn best, maar je moet het toch maar doen tegen de GOAT. Het is een waanzinnige prestatie en vooral: het is nog niet gedaan."

"Brecel mag hier eigenlijk niet tevreden mee zijn. Dit is een unieke kans om door te gaan, misschien zelfs helemaal tot het einde."

Brecel haalde een achterstand op. "Hij haalde zijn beste spel naar boven en won 7 frames in een 70-tal minuten. Fantastisch."

"Als Brecel goed is, dan is hij echt goed. En dan maakt het niet uit waar hij speelt: in The Crucible of in Genk."

"Brecel laat zich niet beïnvloeden. Dat kan eigenlijk alleen maar als je zo snel en naturel speelt als hij. Hij neemt geen tijd om na te denken en blijft gewoon bij zijn eerste gedacht."