Luca Brecel verrast opnieuw na zege tegen O'Sullivan: "Ik was deze week nog dronken als wat"

"Ik weet dat wanneer ik in mijn spel zit, ik zomaar zeven frames op een rij kan winnen. Zelfs tegen Ronnie O'Sullivan. Ik hou van winnen, maar ik vind verliezen ook niet zo erg. Dat is soms een gevaarlijke combinatie."

Zelfzeker als hij is, stond Luca Brecel na zijn WK-stunt ontspannen de pers te woord. "Voor mij is deze zege niet zo'n verrassing", opende hij bij de BBC.

Onorthodoxe voorbereiding (in de nachtclub)

Brecel verraste eerder dit toernooi al door op te biechten dat hij zo goed als niet had getraind voor het WK en vooral had gedart, om zich mentaal op te laden. Dat pakte goed uit. "Ik was mentaal zó fris voor dit toernooi", herhaalde hij.



"Gelukkig was mijn spel ook goed. Voor mijn openingswedstrijd tegen Ricky Walden trainde ik voor het eerst nog eens vijftien minuten. Mijn spel had best stroef kunnen zijn, maar ik voelde meteen dat ik scherp was."

Na zijn zege tegen Williams gingen de riemen er helemaal af, zo biechtte Brecel op. "Voor het toernooi ging ik al veel uit en bleef ik vaak tot 6 à 7 uur in de ochtend op, samen met vrienden. Ik trainde niet."



"Na mijn zege tegen Williams in de achtste finale ben ik naar huis gegaan en diezelfde nacht ben ik opnieuw uit geweest en was ik dronken als wat. Het is een totaal andere voorbereiding, maar het werkt."