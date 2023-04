Darts, Maasmechelen en een kantelmoment: waarom Luca Brecel eindelijk schittert op het WK

Ook Luca Brecel is er een mooi voorbeeld van. Omgedoopt tot snookerwonder sinds zijn tienerjaren voorspelde iedereen de Limburger een weg recht naar meerdere wereldtitels. "De nieuwe Ronnie O'Sullivan", klonk het zelfs zonder verpinken over het kanaal.

Ook vaak uitvergroot: het feit dat de Belg tot vorige week nog nooit een wedstrijd op het WK kon winnen.

"Het is de enige zaal waar ik met een apart gevoel aan tafel sta", vertelde Brecel daar recent over in Het Nieuwsblad. "Het is er zo klein, met de camera’s en het publiek bijna bovenop je, dat het beklemmend kan aanvoelen."