147! Chinees Zhang imponeert zelfs Ronnie O'Sullivan met maximum op UK Championship: "Perfecte break"

Zhang Anda domineerde gisteren zijn wedstrijd in de eerste ronde tegen zijn landgenoot Lei Peifan. Het hoogtepunt van de avond kwam er in het 4e frame, toen Zhang een 147-break weg potte.

Voor de Chinees was het zijn 3e maximumbreak in het profcircuit. Hij deed het eerder al eens op de European Masters in 2022 en vorig jaar in de finale van het International Championship. Opvallend ook gisteren: hij won het frame met 151-0, omdat Lei hem bij het begin van het frame 4 strafpunten cadeau gedaan had.

Grootmeester Ronnie O'Sullivan - zaterdag al verrassend gesneuveld in de eerste ronde - keek goedkeurend toe vanuit de tv-studio. "Een perfecte 147", was de Engelsman vol lof. "Zhang zijn positiespel is zó goed. Hij was geen enkele keer uit positie."