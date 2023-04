Morocco Desert Challenge: grootste na Dakar, 97 Belgen én verplichte stop aan sandwichbar

Enkel in de Dakar-rally zijn er meer deelnemers. Bij de vrachtwagens is de MDC, de afkorting van de race, nu zelfs al de grootste.



Er zijn 8 etappes van telkens zowat 300 tot 450 kilometer. De organisator is een Belg, Limburger Gert Duson. Hij organiseert ook de Tunisia Desert Challenge.



Duson wil het voor de deelnemers ook enigszins comfortabel maken. Halverwege de etappe moet elke deelnemer 20 minuten stoppen aan de sandwichbar. En elke avond wordt er in het bivak prima eten voorzien.



Elke dag zoeken de woestijnratten hun weg langs "waypoints", punten waar ze verplicht moeten doorkomen. Die kan je enkel bereiken via het roadbook dat de organisatie opstelt.



Maar de omstandigheden in de woestijn en de duinen veranderen zowat dagelijks. Dus moet er ook gecontroleerd worden of het roadbook nog actueel is. Dat is een taak voor Fabian Lurquin, de corijder van rallylegende Sébastien Loeb.



