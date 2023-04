José Mourinho plaagt NOS-journalist met Conference League-sleutelhanger van AS Roma

AS Roma en Feyenoord hebben uiteraard een geschiedenis, want de 2 clubs stonden vorig jaar tegenover elkaar in de finale van de allereerste editie van de Conference League, toen Roma met 1-0 won.

In de aanloop naar de kwartfinales in de Europa League was het dan ook vooral over de finale van vorig seizoen gegaan, een nederlaag die in Nederland nog altijd niet verteerd leek. Daar kwam Roma-coach José Mourinho vorige week al op terug, nadat zijn team de heenmatch met 1-0 verloren had.

De Portugees richtte zich op de persconferentie tot NOS-journalist Joep Schreuder. "De afgelopen 10 maanden hebben jullie gehuild. Dat moet je niet doen. Een wedstrijd die je verloren hebt, kun je niet meer winnen. Als ik verlies, slaap ik goed. Ik zal geen 10 maanden nachtmerries hebben", gaf Mourinho mee aan Schreuder.

"Het enige probleem vandaag is dat de wedstrijd nog niet afgelopen is. We zijn nog maar in de helft", doelde de Portugees op de terugmatch.

