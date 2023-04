Geen revanche: AS Roma is weer de boeman van Feyenoord

Voor de vierde keer in zes jaar staat AS Roma dus in een Europese halve finale.

Eerder dit seizoen had Feyenoord al 4 Romeinse doelpunten geslikt in het Olimpico, maar het speelde vanavond veel beter dan tegen Lazio.

Na de 1-0 in de Kuip vorige week was de spanning te snijden, zeker met de Conference League-finale van vorig seizoen in het achterhoofd.

Op het uur kwam de thuisploeg op voorsprong, maar de Rotterdamse gelijkmaker bracht Roma op de rand van de afgrond.

Invaller Dybala deed het dubbeltje echter de Romeinse kant opvallen. Hij forceerde verlengingen en daarin bakte Feyenoord er niet te veel meer van.

Roma klaarde de klus dankzij El Shaarawy en Pellegrini, Mourinho vierde de kwalificatie als een volksmenner.