Moddergevecht aan Spaanse voetbaltop: Real verwijt Barça in video ploeg van dictator te zijn

Bekijk het filmpje:

75 miljoen keer bekeken

Joan Laporta spreekt van een "beschadigingsoperatie": "Wij hebben nooit tot doel gehad de competitie te vervalsen. Wij zijn geliefd en bewonderd door miljoenen Catalanen en vele miljoenen meer over de hele wereld."



"Dit is een brutale aanval. Ons imago staat op het spel, beschuldigingen moeten hard gemaakt worden. Ik hoop dat we snel vrijgepleit worden."



In zijn verdediging hekelde hij Real Madrid en wees hij op de vermeende banden van de rivaal met Franco. "Iedereen weet dat Real in het verleden bevoordeeld is door scheidsrechterlijke beslissingen, en nu ook nog. Het wordt beschouwd als de club van het regime."



Zijn woorden waren nog niet koud of Real reageerde met een filmpje van 4 minuten. Dat begint met die laatste woorden van Laporta, waarna het met archiefbeelden wil aantonen dat Barcelona de club is van het regime met meer trofeeën (8 titels en 9 bekers) in die periode. Ook de opening van Camp Nou door een topminister van Franco is een van de historische voorbeelden.



De video veroorzaakt heel wat opschudding in Spanje en daarbuiten. Hij is ondertussen al 75 miljoen keer bekeken.