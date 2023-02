Adviesrapporten overschaduwen sportief succes: staat Barcelona zware straf te wachten in corruptiezaak?

Dat gebeurde niet, vijf jaar later barst de bom toch in het Camp Nou. Met Negreira als collateral damage .

Koosjer was de handelsrelatie tussen beide heren niet, liefdevol evenmin. "Toen de betalingen stopten in 2018 dreigde Negreira via een befaamde Burofax hun dealtje "vol onregelmatigheden" openbaar te maken."

Het product dat de vicevoorzitter van de scheidsrechterscommissie verkocht? "Rapporten", stelt journalist Michael Van Vaerenbergh, host van een podcast over het Spaanse voetbal. "Zodat spelers wisten op welke ref ze konden inpraten en bij welke tijdrekken geen optie was."

Negreira ontving in drie seizoenen zo'n 1,4 miljoen euro in ruil voor "adviezen" aan het adres van de toenmalige Barcelona-voorzitter.

Jose Negreira was zelf een scheidsrechter in zijn jonge jaren.

Spanje in rep en roer

Volgens Marca ontving Negreira vanaf 2001 een extra spaarcentje uit de Catalaanse clubkas. "Het zou over meer dan een half miljoen euro gaan in de tijd dat Guardiola de Treble pakte", deelt Van Vaerenbergh.

Dat niet enkel Bartomeu - die niet aan zijn proefstuk toe is in onderzoeken naar corruptie - maar ook Laporta wordt genoemd in de zaak, zorgt voor hoongelach in Spanje.

In de media krijgt de sterke man van Barcelona het hard te verduren in opiniestukken. Ook cartoons, waar hij de hulp inschakelt van een "Europese scheidsrechterscommissie" om Manchester United te kloppen, moet hij incasseren.

Toch houdt de club zich sterk dat het "om een normale praktijk" ging. "Barcelona zal gerechtelijke stappen zetten tegen zij die met deze informatie het imago van de club willen schaden", klinkt het.