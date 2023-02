Barcelona betaalde ex-scheidsrechtersbaas 1,4 miljoen voor "advies", onderzoek naar corruptie

De betalingen van Barcelona kwamen aan het licht tijdens een doorlichting van de belastingsdienst. Een bedrijf werd tussen 2016 en 2018 1,4 miljoen euro betaald om informatie te geven over hoe scheidsrechters fluiten.



In principe geen probleem, ware het niet dat dat bedrijf geleid werd door José Maria Enriquez Negreira, die tussen 1994 en 2018 een belangrijke functie vervulde in de scheidsrechterscommissie van La Liga.



"De commissie betreurt dit gedrag, dat je als onethisch kunt beschouwen", liet het al weten in een statement. "Geen enkele scheidsrechter of lid van onze commissie mag werk doen dat als een belangenconflict gezien kan worden."

Bij Barcelona zijn ze zich van geen kwaad bewust. "We vinden het jammer dat dit naar buiten komt net nu we onze beste vorm gevonden hebben", hint voorzitter Joan Laporta naar een groter complot. "We zullen juridische stappen ondernemen tegen eender wie onze club wil beschadigen."

Ook coach Xavi deed al zijn zegje: "We vragen altijd analyses op van de scheidsrechter. We willen weten wie hij is. Is hij communicatief of niet, bijvoorbeeld. Dat is niet nieuw, zo gaat het al jaren."