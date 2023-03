UEFA opent officieel onderzoek naar scheidsrechtersschandaal rond Barcelona

Barcelona zou tussen 2001 en 2018 meer dan 7 miljoen euro hebben betaald aan een bedrijf dat eigendom is van José Maria Enriquez Negreira, de voormalige vicevoorzitter van de Spaanse scheidsrechterscommissie. Spaanse media suggereren dat Barcelona zo probeerde om invloed te hebben op scheidsrechterszaken. De ethische commissie van de UEFA zal de zaak nu ook onderzoeken. De Europese bond heeft inspecteurs aangewezen die moeten vaststellen of Barcelona in de zaak-Negreira de regels van de UEFA heeft overtreden.

"De reputatie van het voetbal staat op het spel", zei voorzitter Javier Tebas van de Spaanse competitie La Liga onlangs. "Ik schaam me. We hebben geen goede uitleg gehoord van Barcelona."



Voorzitter Joan Laporta ontkent de beschuldigingen van omkoping, wat dan eventueel zou gebeurd zijn onder zijn voorgangers. Volgens Laporta is het pure laster en een poging "het logo te bezoedelen" van de club die dit seizoen in Spanje afkoerst op de landstitel.



Real Madrid, de grote rivaal van Barcelona, heeft zich als "gedupeerde partij" aangesloten bij de aanklacht van het OM. Justitie heeft de zaak in handen gelegd van de afdeling die is gespecialiseerd in corruptiebestrijding.