Lizzie Deignan is terug na geboorte tweede kindje: "Zou graag voor 5 monumenten gaan"

"Excited." Zo verwoordt Elizabeth Deignan haar tweede comeback aan de vooravond van de Waalse Pijl.

"Ik ervaar veel emoties. Het is bizar om terug te zijn in het hotel waar we altijd verblijven. Hier is er niet veel veranderd, maar wel in mijn leven."

"Het is een beetje surreëel, maar het voelt tegelijk heel familiaal en veilig aan. Ik ken de staf, het materiaal en de ploegmaats bij Trek - Segafredo."

Hoe is het met haar conditie gesteld? "Ik voel me fysiek goed en de trainingen zijn oké gegaan."

"Ik ben fit, maar die koershardheid heb ik nog niet."

"Ik kan niet ontkennen dat ik nog niet de stappen heb gezet die nodig zijn om mee te doen voor winst, maar ik ben sterk genoeg om de ploeg te steunen."