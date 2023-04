Gezien in Extra Time: "Met de bal speelt Zeno Debast op Manchester City-niveau"

Zeno Debast is op zijn 19e een vaste waarde in het hart van de Anderlecht-defensie. Frank Boeckx is onder de indruk van zijn voetballende kwaliteiten.

"Zonder bal moet het beter", begint Boeckx in Extra Time, "maar als je kijkt, wat hij met de bal doet... dan zit hij op Manchester City-niveau."

"Debast heeft alles: de crossbal, de lange bal, het overzicht, de vista... en dat doet hij allemaal met flair. Ook als hij onder druk kom te staan, is hij behendig genoeg. Hij kan de bal weer inspelen, hij ziet de ruimtes."

"Voetballend is het fantastisch en speelt hij op een heel hoog niveau. Op dat vlak doet Debast beter dan de gemiddelde centrale verdediger", vindt de studiogast.

"Als centrale verdediger moet hij nog stappen zetten. Dan gaat hij effectief naar Manchester City", knipoogt Boeckx.

"Eerst wordt het zaak om spieren te kweken. Om duels met spitsen als Lukaku of Onuachu te kunnen aangaan."