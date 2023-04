Leider Racing Genk schudt alle twijfels van zich af met demonstratie tegen Anderlecht

Racing Genk - Anderlecht in een notendop:

Koude douche voor Anderlecht

Zonder de geschorste aanvoerder Heynen en met onder meer Cuesta, Munoz en Sor in de lappenmand kwam Genk ietwat gehavend aan de aftrap. Minder problemen bij Anderlecht, daar moest Riemer enkel de geblesseerde Murillo vervangen door Sardella. Het eerste gevaar kwam van de bezoekers, Vandevoordt had op het kwartier een uitstekende reflex nodig op een kopbal van Slimani. Het Genkse antwoord bleef niet lang uit. Preciado kopte op een hoekschop van dichtbij over, Paintsil botste dan weer op een knappe redding van Verbruggen. Tien minuten voor de rust moest de Anderlecht-doelman zich na zes wedstrijden zonder tegengoal dan toch gewonnen geven. Met een knap schot bracht Samatta de thuisploeg op voorsprong. Paars-wit ontsnapte meteen daarna zelfs aan de 2-0, een gekruist schot van Paintsil ging nipt naast. Met de rust in zicht kwam Anderlecht meer opzetten. Vandevoordt kon Sardella nog van de gelijkmaker houden, maar had geen verhaal toen Slimani van dichtbij uithaalde. Lang konden de bezoekers niet genieten van die gelijkmaker, want Genk zette in de extra tijd orde op zaken. Paintsil raakte opnieuw niet voorbij Verbruggen, in de herneming trof Ouattara wél raak.

Genkse blitzstart laat paars-wit kansloos achter

Anderlecht ging zo met een rotgevoel de kleedkamer in en kort na de rust werd het er niet bepaald beter op voor de bezoekers. Met twee goals in amper drie minuten telde Genk paars-wit helemaal uit. Alleen voor Verbruggen werkte Paintsil het keurig af en El Khannous maakte even later zijn eerste voor Genk: 4-1.



Nog voor het uur om was, hing Anderlecht zo al in de touwen. Dreyer zorgde met een knappe goal wel nog even voor een heropflakkering bij paars-wit, maar lang duurde dat niet.



In de slotfase zette Paintsil nog de kers op de taart voor Genk. Na een knappe aanval maakte hij op aangeven van Trésor zijn tweede van de namiddag. Genk tankt zo een pak vertrouwen in de titelstrijd, Anderlecht dreigt dan weer naast de Europe Play-offs te grijpen.