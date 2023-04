Coach van Bashir Abdi lonkt naar goud in Parijs: "Hij gelooft nu dat hij wereldtop is"

"Zijn vorm is beter dan ooit en het zou mij niet verbaasd hebben als hij hier véél sneller gelopen had, maar de omstandigheden waren nu eenmaal veel minder dan de voorbije jaren."

"Hij had de vorm om veel sneller te lopen, maar anderzijds heb ik hem net voor de start nog gezegd dat de zege het belangrijkste was", vertelde Lough na afloop.

Het is een flinke opsteker richting de Spelen in Parijs. Het traject naar de Franse hoofdstad is ook al uitgestippeld.

"Nu gaat hij even herstellen en dan zal hij toewerken naar een najaarsmarathon", aldus de Britse trainer. "Eerst blijft hij even in België, daarna gaan we in Font Romeu trainen in de Pyreneeën."

"Nadien zal de focus heel snel op Parijs komen te liggen. Olympisch goud is niet buiten bereik."

"Het parcours wordt heel uitdagend met al die heuvels, maar Bashir heeft met medailles in Tokio en Eugene al bewezen dat hij een kampioenschapsloper is."