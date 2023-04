Veelvraat Tadej Pogacar wil ook in de Ardennenklassiekers scoren: "Gefocust blijven tot Luik"

Tadej Pogacar is nog niet verzadigd na zijn geweldige voorjaar. De Sloveen wil ook in de klimklassiekers nog scoren, te beginnen zondag in de Amstel Gold Race. "Mijn lente is al een enorm succes, maar ik blijf hongerig", blikt hij vooruit.

Pogacar: "Mijn conditie is niet verdwenen"

Een demonstratie in Jaén, een demonstratie in Andalusië, een demonstratie in Parijs-Nice, vierde in Sanremo, derde in de E3 en een demonstratie in de Ronde van Vlaanderen. Er staat dit voorjaar voorlopig geen enkele maat op Tadej Pogacar. In de Ardense klassiekers trekt de Sloveen voor de laatste keer deze lente op strooptocht. "Mijn voorjaar was al een enorm succes, maar ik blijf hongerig", vertelt hij aan AFP.

Ik heb in Monaco nog goed getraind. Ik wil gefocust blijven tot en met Luik-Bastenaken-Luik. Tadej Pogacar

Zondag start Pogacar voor de tweede keer in zijn carrière in de Amstel Gold Race. Bij zijn vorige beurt in 2019 bereikte de Sloveen de finish niet. Toch is er straks maar één topfavoriet in Nederlands Limburg.

"Ik heb de Gold Race slechts één keer gereden en ik herinner me dat het een lange en moeilijke wedstrijd is, met veel beklimmingen", vertelt hij. Spek voor zijn bek, dus.

"Ik heb in Monaco nog enkele goede trainingen gedaan en heb het gevoel dat mijn conditie van de voorbije weken zeker niet verdwenen is. Ik wil gefocust blijven tot en met Luik-Bastenaken-Luik."

Pogacar was dit voorjaar oppermachtig in de Ronde van Vlaanderen.

Cosnefroy: "Pogacar zal zich moeilijker kunnen afzonderen dan in de Ronde"

De tegenstand is gewaarschuwd. Zo ook Benoît Cosnefroy, die vorig jaar tweede werd na een millimetersprint met Michal Kwiatkowski. "De wedstrijd zal onvermijdelijk niet dezelfde zijn als wanneer Pogacar er niet zou zijn", geeft Cosnefroy toe. "Maar ik weet niet of het voor hem zo makkelijk zal zijn om zich af te zonderen zoals in de Ronde van Vlaanderen." "De grootste moeilijkheid van de Amstel ligt op 30 kilometer van de finish. Hij zal willen aanvallen, want 'Pogi' valt altijd aan, en iedereen zal zijn wiel willen nemen."

Ik ben niet verdrietig over de editie van vorig jaar, maar het is een hiaat op mijn palmares. Benoît Cosnefroy

Cosnefroy zelf hoopt dan weer op een revanche na het debacle van vorig jaar, waarbij hij aanvankelijk als winnaar werd afgeroepen, maar uiteindelijk tweede bleek. "Ik ga niet zeggen dat ik verdrietig ben over wat er vorig jaar is gebeurd. Ik ben trots en blij met wat ik die dag heb bereikt. Maar natuurlijk is het een hiaat op mijn palmares." "Ik heb slechts enkele minuten genoten van het geluk van de winnaar, maar ik kijk vooruit en het doel zal zijn om het deze keer beter te doen. Om te winnen."