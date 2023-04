Uw gids voor de Brabantse Pijl 2023 (mannen en vrouwen): parcours, deelnemers, livestream

Na de kasseikoersen openen we woensdag met de Brabantse Pijl het hoofdstuk klimklassiekers. Bij de mannen is Arnaud De Lie een van de kanshebbers. In de vrouwenkoers verdedigt Demi Vollering haar titel op de Brusselsesteenweg in Overijse.

Zo was het vorig jaar:

Remco Evenepoel stond een eerste keer aan de start in eigen streek. Hij schudde enkele aanvallen uit zijn benen, maar niet de beslissende. Met Dylan Teuns, Tim Wellens en Xandro Meurisse zaten er nog 3 Belgen in de kopgroep. Ook zij kenden geen succes. Neoprof Magnus Sheffield wel. Onder het goedkeurende oog van Ineos-ploegmaats Ben Turner en Tom Pidcock mocht hij solo naar zijn eerste klassieke zege rijden. De Franse renners Benoît Cosnefroy en Warren Barguil vergezelden de 19-jarige Amerikaan op het podium. Evenepoel werd 6e en eerste Belg in Overijse. Anderhalve week later nam hij revanche met een bijzonder fraaie koers in Luik.

Het parcours:

Ook dit jaar gaat de Brabantse Pijl van start in Leuven. Vanuit de studentenstad in Vlaams-Brabant gaat het zuidwaarts richting Beersel.

In de Zennevallei krijgen de deelnemers de eerste hellingen voorgeschoteld. De uitputtingsslag begint er met de Bruine Put en de Sollenberg. Daarna zoekt de Brabantse Pijl de Druivenstreek op. In Overijse rijden de renners een eerste keer over de Hertstraat, Moskesstraat, Holstheide en de S-klim, waarna nog eens 3 pittige rondes van 22 km volgen, met 5 hellingen: Hagaard, Hertstraat, Moskesstraat, Holstheide en de S-klim. Na 25 hellingen en 205 kilometer koers kent u de winnaar van de 63e Brabantse Pijl. start: 12.30 uur in Leuven finish: rond 17.30 uur in Overijse

Koersen in Brabant.

De deelnemers:

Een mix aan liefhebbers van de langere beklimmingen en de toppers die de Vlaamse klassiekers achter de kiezen hebben, strijdt mee op de geboortegrond van Eddy Merckx. Geen Remco Evenepoel en Tom Pidcock dit jaar. Ook titelverdediger Magnus Sheffield is woensdag niet van de partij. Matteo Trentin, derde in 2021, is er wel bij voor UAE Team Emirates. Alessandro Covi en Marc Hirschi flankeren de Italiaan. Ook Benoît Cosnefroy kent het podium in Overijse goed. De Fransman van AG2R werd derde in 2020 en tweede in 2022. Hij krijgt het gezelschap van zijn Belgische ploegmaats an Avermaet, Dewulf en de broers Naesen. Met Warren Barguil stond er vorig jaar nog een Fransman op het podium. Hij is ook dit jaar de vooruitgeschoven man bij Arkéa-Samsic. Bij Soudal-Quick Step trekken ze de kaart van Andrea Bagioli, 7e in 2020. Nog meer Belgisch geweld vinden we bij Lotto-Dstny, dat op Arnaud De Lie rekent. Alpecin-Deceuninck schuift dan weer Quinten Hermans naar voren. Hij vormt een duo met Søren Kragh Andersen.

Ook Trek-Segafredo brengt een sterk blok aan de start van De Brabantse Pijl. Met Simmons, Skujins en Theuns heeft de Amerikaanse ploeg meerdere troeven in handen. EF-EasyPost hoopt tot slot op een goede prestatie van Mikkel Honoré.

Live bij Sporza:

hier kunt u de Brabantse Pijl van start tot finish volgen

de uitzending op Eén en de livestream gaan van start om 15 uur met commentaar van Karl Vannieuwkerke en José De Cauwer

Christophe Vandegoor komt tussen met flitsen op Radio 1

De Brabantse Pijl voor vrouwen:

Om 10.50 uur beginnen de vrouwen aan hun Brabantse Pijl. Zij gaan van start in Lennik en moeten 24 hellingen over in 141 km koers. Demi Vollering mocht vorig jaar in Overijse het zegegebaar maken na een knappe solo van 10 kilometer. De Nederlandse, die dit seizoen Dwars door Vlaanderen op een gelijkaardige manier won, verschijnt ook dit jaar aan de start. De runner-up van de Ronde van Vlaanderen krijgt bij SD Worx de steun van Marlen Reusser winnares van Gent-Wevelgem.

De concurrentie voor Vollering komt onder meer uit het kamp van Trek–Segafredo, dat rekent op het duo Lucinda Brand - Shirin van Anrooij. Jumbo-Visma brengt crosskampioene Fem van Empel in stelling. De 20-jarige Nederlandse rijdt haar allereerste wegklassieker. Vanuit Belgisch oogpunt is het uitkijken naar Justine Ghekiere. De renster uit de ploeg van Jolien D'hoore won in februari de Ronde van Valencia.

start: 10.40 uur in Lennik finish: rond 14.15 uur in Overijse

Crosskampioene Fem van Empel rijdt haar eerste klassieker op de weg.

Het parcours voor vrouwen is 141 km lang.

