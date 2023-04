Eén tegen allen: wie zijn de grootste concurrentes van Lotte Kopecky in Parijs-Roubaix?

Wie stopt Lotte Kopecky zaterdag af in de 3e editie van Parijs-Roubaix? Na haar demonstratie in de Ronde van Vlaanderen is onze landgenote de topfavoriete, maar de concurrentie zal de huid uiteraard duur verkopen. Commentator Ruben Van Gucht bestudeert het deelnemersveld.

"De spoeling is vrij dun", windt Ruben Van Gucht er geen doekjes om. Parijs-Roubaix is nog een jonge klassieker en gezien het specifieke karakter sturen sommige vrouwen om diverse redenen hun kat. Zoek zaterdag tussen Denain en Roubaix dus niet naar onder meer Annemiek van Vleuten, Cecilie Uttrup Ludwig, Marta Cavalli, Demi Vollering of Marlen Reusser. Vooral die laatste naam is een opvallende afwezige. De Zwitserse won Gent-Wevelgem en was ook een hoofdrolspeelster in de Ronde van Vlaanderen. "Ik sprak haar eind vorig jaar nog in Oudenaarde en zei tegen Reusser dat zij Roubaix kan winnen. "Dat zit in mijn hoofd", gaf ze toe. En toch start ze niet. Ik begrijp het niet helemaal."

Ik begrijp niet echt waarom Marlen Reusser niet aan de start staat. Ruben Van Gucht

De afwezigheid van Vollering en Reusser betekent dat voor Lotte Kopecky ook de interne concurrentie - lees: binnen de ploeg SD Worx - danig is verzwakt. "Ik ben wel benieuwd naar wat Lorena Wiebes kan. Als topsprintster heeft ze al klassiekers gewonnen, maar meestal vormen de beklimmingen een probleem." "Maar ik zie wel meer in haar dan een pure sprintster. Dat geeft ze zelf ook aan. Ze wil bewijzen dat ze meer in haar mars heeft. In een vlakke koers als Roubaix moet ze dat kunnen tonen."

"Ik schat Trek-Segafredo hoger in dan SD Worx"

In 2021 won Lizzie Deignan de eerste Roubaix na een monsterlijke solo in de modder, vorig jaar voerde Elisa Longo Borghini in de Italiaanse driekleur een nummertje op. Deignan hervat binnenkort na een tweede zwangerschap, Longo Borghini miste een deel van het voorjaar door een covidbesmetting. "Ploeggenote Ellen van Dijk zei in De Tribune dat Longo Borghini nog wat explosiviteit mist, maar dat heb je op de kasseien minder nodig." "Vergeet niet hoeveel ze op kop reed in de Ronde. Ze kon net niet mee met de beste dames, maar ze staat er wel weer."

Elisa Longo Borghini mist na haar covidbesmetting nog wat explosiviteit, maar dat heb je in deze koers minder nodig. Ruben Van Gucht

Bij Trek-Segafredo zullen ze met onder meer Longo Borghini van hun 2 op 2 op de kasseien een 3 op 3 willen maken. "Ik schat die ploeg voor zaterdag wel hoger in dan SD Worx", vertelt onze commentator. Trek rekent ook op Lucinda Brand. "Ze is een steengoeie renster, maar het is toch al een tijdje geleden dat ik haar nog eens zag schitteren in een klassieker. Ligt haar hoogtepunt misschien al wat achter de rug?" "Bij Elisa Balsamo heb ik ook vraagtekens. Ze won wel het WK in Leuven op een zwaar parcours, maar ik dicht Wiebes als snelle vrouw meer kansen toe dan de Italiaanse. De Nederlandse is toch nog wat krachtiger."

"Vos mag je nooit afschrijven, Backstedt moet nog rijpen"

Als er gekoerst wordt, kun je natuurlijk niet om Marianne Vos heen. In 2021 kon ze de kloof op Deignan niet meer dichten en werd ze 2e, vorig jaar moest ze op de dag van de Hel afhaken met een covidbesmetting. "Ze voelt zich naar eigen zeggen goed en ze was ook goed in Dwars door Vlaanderen, al hebben we haar zondag in de Ronde minder gezien." "Dat kwam misschien door wat er op de Koppenberg gebeurd is met die slipper, maar ik zag haar daarna niet echt meer opschuiven. Eén ding is zeker: Vos mag je nooit afschrijven." Of Zoë Backstedt, nog altijd maar 18 jaar, in de voetsporen van haar vader Magnus (winnaar in 2004) kan treden, daar zullen we dit weekend nog geen antwoord op krijgen. "Dat is nog te vroeg, al mag ze misschien een dark horse zijn. Ze is zo talentrijk, maar ze moet nog wat rijpen. Kijk naar hoe Lotte Kopecky nu presteert: zij is nu 27 jaar. Dat is een groot verschil, hé."

"Lotte Kopecky moet gewoon zelf het heft in handen nemen"